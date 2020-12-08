YouTube назвал самые популярные у россиян ролики в 2020 году

https://static.news.ru/photo/b397d924-3963-11eb-9889-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Peters via www.imago-image/Global Look Press

Видеохостинг YouTube составил рейтинг самых популярных видео у жителей РФ в 2020 году. Возглавил его выпуск шоу «Что было дальше?» с участием певицы Лолиты и блогера Юрия Дудя.

Вторую строчку заняло интервью Дудя с комиком Алексеем Щербаковым, на третьем — выпуск шоу «Вечерний Ургант», в котором гостем стал рэпер Моргенштерн. Далее в списке идут эксперименты от блогеров — «За сколько минут опарыши съедят бургер?», «Вернулись в школу на один день» и сожжение автомобиля Mercedes.

Среди музыкальных видео второй год подряд рейтинг возглавляет группа Little Big, на этот раз с песней Uno. На втором месте — другая песня коллектива — Hypnodancer. Третью и четвёртую строчки занимает Клава Кока с клипами на песни «Краш» и «Покинула чат». Шестое и седьмое места заняли работы Моргенштерна.

Кроме того, сервис составил рейтинг блогеров, которые набрали в 2020 году больше всего подписчиков. В рейтинг вошли A4, Глент, Mamix?, Егорик, EdisonPts, Marmok, Моргенштерн, Labelcom, HiMan, Dream Team House, передаёт Teleprogramma.

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