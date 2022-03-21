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Радиостанция «Говорит Москва» сообщила о блокировке YouTube-канала

19:30, 21 марта 2022
Радиостанция «Говорит Москва» сообщила о блокировке YouTube-канала Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
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YouTube-канал радиостанции «Говорит Москва» был заблокирован 21 марта, об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции. Отмечается, что трансляция радиостанции теперь будет вестись на видеохостинге RuTube.

Трансляции на YouTube-канале радиостанции «Говорит Москва» временно заблокированы, — сообщается в Telegram.

Роскомнадзор ранее зафиксировал 54 цензурных ограничения платформы YouTube в отношении российских каналов. В РКН подчеркнули, что американский видеохостинг стал одним из инструментов, используемых против русских в информационной войне.

В СМИ ранее появилась информация, что Роскомнадзор должен был заблокировать YouTube на территории России ещё неделю назад, однако данное решение перенесли из-за блокировки Instagram. Источник РИА Новости, близкий к надзорному органу, пояснил, что доступ к видеохостингу, вероятно, будет закрыт в ближайшие дни.

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