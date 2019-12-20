Более 280 ёлочных базаров открылось во всех округах Москвы. Об этом сообщил в соцсетях мэр Сергей Собянин.
Он призвал жителей столицы покупать ели только на официальных базарах, поскольку там продаются деревья, выращенные в питомниках. После праздников градоначальник порекомендовал сдавать ёлки в специальные пункты приёма для переработки.
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в свою очередь, отметил, что москвичи могут купить на базарах как отечественные, так и зарубежные ели. По его словам, в Москву привезено достаточное количество елей из Перми, Саратова, Ульяновска, а также из Дании,
Ранее NEWS.ru писал, что эксперты Роскачества провели проверку искусственных ёлок на наличие опасных токсичных веществ. В четырёх образцах из семи они обнаружили вредный для здоровья формальдегид.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен