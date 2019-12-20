https://static.news.ru/photo/f48b0f44-2322-11ea-825d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Более 280 ёлочных базаров открылось во всех округах Москвы. Об этом сообщил в соцсетях мэр Сергей Собянин.

Он призвал жителей столицы покупать ели только на официальных базарах, поскольку там продаются деревья, выращенные в питомниках. После праздников градоначальник порекомендовал сдавать ёлки в специальные пункты приёма для переработки.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в свою очередь, отметил, что москвичи могут купить на базарах как отечественные, так и зарубежные ели. По его словам, в Москву привезено достаточное количество елей из Перми, Саратова, Ульяновска, а также из Дании, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты Роскачества провели проверку искусственных ёлок на наличие опасных токсичных веществ. В четырёх образцах из семи они обнаружили вредный для здоровья формальдегид.