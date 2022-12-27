Ёлка с элементами хоррора: опасны ли детские игрушки-монстры В России отменяют детские новогодние шоу с персонажем игры в жанре ужасов, который пугает взрослых

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Игрушки Хагги Вагги

В регионах России отменяют детские новогодние шоу с участием Хагги Вагги — персонажа хоррор-игры Poppy Playtime, вышедшей в США в октябре 2021 года. Представления уже не состоялись в Орле и Красноярске, не будет елки во Владивостоке. В Чите родителям рекомендовали отказаться от костюмов и игрушек Хагги Вагги, поскольку, по мнению чиновников, персонаж негативно сказывается на восприятии мира маленькими детьми. В комитете образования города посоветовали обратить внимание на героические образы российской культуры.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, комментируя отмену шоу, заявила, что россиянам следует отказаться от иностранной культуры и воспитывать детей согласно традициям.

Когда ребенку начинают вводить фруктовые и овощные пюре, что мы вводим? Яблочко, кабачок. А что бы не ананас нам вводить? Потому что генетически наш организм настроен на выработку ферментов, которые вырабатывал сто, двести лет назад. Но не вырабатывал он у нас фермент под ананас. Под яблоки вырабатывал. Вот это как раз про те самые корни, традиции и ценности. Надо просто все, что наросло, убрать и вернуться к нашим корням, — сказала Буцкая радиостанции «Говорит Москва».

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая

Синий монстр из игры Poppy Playtime не первый месяц пугает взрослых огромной красной пастью с несколькими рядами острых зубов. В разных регионах России педагоги и активисты из числа родителей регулярно требуют запретить игрушки и шоу с этим персонажем.

Так, в ноябре в Сургуте руководству циркового шоу «Барнео» пришлось убрать из программы номер с участием Хагги Вагги и его версией женского пола Кисси Мисси. Этого потребовали родители. Активисты коллективно жаловались в прокуратуру. В начале декабря в школы Архангельской области разослали письма с требованием запретить детскую игрушку, поскольку она является «субъектом психологического воздействия на детей и прививает чуждые российскому обществу идеи».

Survival horror с элементами головоломки Poppy Playtime разработал игровой директор MOB Games Айзек Кристоферсон, первая часть вышла в 2021 году. Из этой же игры пришли такие популярные хоррор-персонажи, как кукла Поппи и Мамочка Длинные Ноги (Mommy Long Legs).

В компьютерном хорроре Хагги Вагги гонится за игроком. За синего пушистого монстра с огромной пастью и длинными руками быстро ухватились блогеры — с ним продолжает выходить множество роликов и даже мультфильмов. А игрушка стала одной из самых популярных среди монстров. Из его вариаций наибольшую известность получили розовая Кисси Мисси и черный многоглазый монстр Килли Вилли.

Но Хагги и его разновидности не единственная хоррор-игрушка на российском рынке. Примерно с 2020 года на прилавках детских и сувенирных магазинов стали появляться и другие персонажи. Этот тренд в России начался, когда в интернете набрал популярность Сиреноголовый (Siren Head) - один из знаменитых монстров канадского художника и иллюстратора Тревора Хендерсона.

Фото: Shutterstock Игрушки Хагги Вагги

По легенде, этот персонаж — жертва опытов. Ростом около 12 метров, он напоминает телеграфный столб с двумя рупорами наверху. Из них раздаются сирены, или звуки, напоминающие радиопомехи. Руки у Сиреноголового практически достают до земли, ими он захватывает добычу, которую впоследствии пожирает. Питается Siren Head одинокими запоздалыми путниками, предварительно разрывая их на части.

В 2020–2021 годах видео с этим хоррор-персонажем стали снимать блогеры из России и СНГ с миллионной аудиторией из подростков. А позже на рынке появились мягкие игрушки в виде монстра. Популярность также получили различные вариации Сиреноголового — Телевизороголовый, Попитоголовый, Унитазоголовый и другие.

Еще один легендарный герой авторства Хендерсона — Мультяшный Кот (Cartoon Cat). Это огромный черный кот в белых перчатках с окровавленной пастью, его прототипом стали сразу несколько персонажей, но самое очевидное сходство у монстра с котом Феликсом эпохи немого кино начала ХХ века. Популярная вариация Мультяшного Кота — Мультяшный Пес (Cartoon dog).

Еще одна группа монстров — аниматроники. Это человекоподобные роботы, пришедшие на рынок игрушек из компьютерных игр. Главные антагонисты серии игр Five Nights at Freddy’s и одноимённой серии книг состоят из металлического эндоскелета и костюма из плюша или пластика в форме антропоморфного животного или похожие на человека. Костюмы устроены таким образом, что в определенном режиме вместо эндоскелета внутри может спрятаться игрок.

Фото: Shutterstock Компьютерная игра Five Nights at Freddy's

В первых частях Five Nights at Freddy’s действие происходит в пиццерии, где игрок, выполняя роль охранника, защищается от аниматроников. В четвертой части действие переносится в дом мальчика, который должен защититься от роботов и выжить.

Во вселенной аниматроников десятки персонажей, самые узнаваемые — медведь Фредди, курица Чика, лис Фокси и зайчиха Бонни, а также Солнце и его темная сторона — Луна. Без этих героев не обходится почти ни один блогерский ролик про аниматроников. По игре снято множество анимации, а прилавки магазинов буквально завалены игрушками в виде роботов и другим мерчем. А канадский музыкант Тайлер Шоу (Aviators) записал трек по мотивам хоррора.

Один из самых страшных персонажей FHaF — аниматроник Спрингтрап. Это заяц грязно-желтого или зеленого цвета, имеющий серьезные повреждения: отсутствует одно ухо, корпус испещрен дырами, сквозь которые виднеются детали робота и останки человеческой плоти, а из пасти виден человеческий рот. Его глаза светятся белым.

По сюжету антагонист игры Фиолетовый Парень убегал от душ убитых им детей и решил спрятаться в костюме. Но пружинные механизмы не выдержали, и костюм схлопнулся, заключив злодея в смертельную ловушку. Острые детали впились в плоть Фиолетового Парня, и из костюма хлынула кровь.

Несмотря на настороженное отношение к хоррор-игрушкам некоторых родителей и представителей сферы образования, интерес к ним только растет. В пресс-службе маркетплейса Ozon рассказали NEWS.ru, что первые плюшевые фигурки Сиреноголового появились на площадке в августе 2021 года и с тех пор штучные продажи ежемесячно растут по всей стране. Мягкие игрушки в виде Мультяшного Кота в этом году продавались в два раза лучше, чем в 2021-м. Продажи игрушек по мотивам Five Nights at Freddy’s выросли в пять раз, причем покупатели предпочитают заказывать наборы сразу с несколькими персонажами.

Одним из лидеров плюшевых монстров по штучным продажам стал популярный Хагги Вагги. На Ozon ежемесячно оформляют тысячи заказов с этим монстром. В этом году их покупают почти в 20 раз больше, чем в прошлом. Особенно высокий спрос перед Новым годом, так как эти персонажи — желанный подарок для многих детей, — сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Хоррор-персонажи нравятся детям благодаря своей яркости и необычности, они вызывают широкий спектр эмоций, пояснила NEWS.ru детский психолог, игровой терапевт, консультант по детско-родительским взаимоотношениям Ольга Моручкова. По ее словам, некоторым детям такие герои могут помочь научиться справляться со сложными чувствами.

Людям часто интересно все, что вызывает эмоции, причем это могут быть и неприятные эмоции — отвращение, страх, неприязнь. А такие герои точно не нейтральные — они яркие, необычные, ведут себя так, как нельзя, не одобряется. По мере взросления ребенок все больше и больше научается выдерживать и справляться как с физическим дискомфортом, так и с психологическим — сложными эмоциями, стрессом. К таким чувствам и эмоциям ребенку легче всего прикоснуться в безопасном пространстве, в комфорте — в игре, в сказке, в мультике, там где не по-настоящему, — пояснила Моручкова.

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Однако, специалист уточнила, что игры с хоррор-персонажами подходят не всем. По словам Моручковой, эти герои пугают тех детей, которые еще не готовы выдержать определенный уровень напряжения и страха. В таком случае ребенок попросит выключить видео или заплачет. Детей же, которые внутренне уже могут справляться с такими переживаниями, хоррор-игрушки привлекают тем, что дают почувствовать как страх, так и свою силу — «я досмотрел мультик!»

Психолог порекомендовала при покупке игрушек, выборе мультфильмов и игр с хоррор-персонажами отталкиваться от индивидуальных особенностей ребенка: нервной возбудимости, впечатлительности и возраста.

Бывает, что один ребенок будет плохо спать после одной серии, просмотренной днем, а второй ребенок способен провести у экрана больше времени и не перевозбудиться. Важно наблюдать за состоянием ребенка и тем, как он реагирует на того или иного героя. Но так или иначе мы сами наделяем любых персонажей качествами и эмоциями. Если у ребенка нет внутренней потребности выражать и проживать агрессию, то он не будет играть в бои и другие агрессивные игры. То есть интерес ребенка зачастую обусловлен его внутренними потребностями — проиграть и испытать страх, выдержать агрессию от героя. И это очень важно реализовать в игре, для этого такие герои и нужны, — рассказала эксперт.

По ее словам, если у ребенка нет агрессии, то и персонажи из ужастиков не могут ее вызвать. И наоборот: если родитель из страха ограждает ребенка от таких персонажей, внутренняя агрессия никуда не денется. Она рекомендовала отталкиваться также от интереса ребенка к игрушке или мультику.

Если у ребенка в детском саду все приходят с Хагги Вагги, то, скорее всего, он хочет в общую игру, разделить интерес других детей, в этом нет ничего плохого. Не всегда ребенку хочется играть в дочки-матери и укутывать куколок. Бывает раздражение, злость, желание контроля, чувства своей силы. И в этой роли можно отыграть и такие свои стороны, — считает Моручкова.

Фото: Shutterstock Игрушка Хагги Вагги

По мнению специалиста, негатив вокруг хоррор-игрушек связан с тем, что это продукт цифрового контента, который является одной из острых и больных тем у родителей, постоянно задающихся вопросом, как и в каком формате давать детям гаджеты, какой контент можно показывать, какой — нельзя. Кроме того, психолог отметила, что в современном мире родители стали более тревожны. Это объясняется обилием информации и стереотипом, что избыток цифрового контента вызывает в детях агрессию и нервное возбуждение. Тем не менее эксперт считает, что хоррор-персонажи могут стать полезным инструментом воспитания и обучения детей школьного возраста, но при правильном подходе.

Мир не черно-белый, а персонажи не делятся на только плохих и хороших. В дошкольном возрасте, пока еще нет других оттенков, детям важно определять категории «плохой», «хороший». Однако с детьми постарше родители уже могут обсуждать: а почему он так зло поступает? Как думаешь, почему он злится? А чего ему хочется? И так далее. Развивать эмпатию через понимание самых плохих поступков и действий, оценивать не персонажа, а именно поведение, — заключила детский психолог.

Специалист напомнила, что и в русских народных сказках существует Баба-яга, которая по сюжету пытается испечь в печи и съесть героев, попавших к ней в избу, потому что голодна и одинока. Но некоторым героям она помогала. Эксперт отметила, что, наблюдая за разным поведением персонажа, родителю легче понимать поведение и своего ребенка, ведь когда малыш капризничает, дерется и хулиганит, он хочет высказать то, что не всегда можно выразить словами.