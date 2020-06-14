«Языческая вакханалия»: Михаил Леонтьев прокомментировал травлю Ефремова

https://static.news.ru/photo/b2a98258-add9-11ea-867e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Российский телеведущий Михаил Леонтьев назвал «моральными уродами» и «мародёрами» тех, кто нападает на устроившего смертельное ДТП в центре Москвы актёра Михаила Ефремова.

Леонтьев посетовал на отсутствие в обществе этики, культуры переживания горя. Ведущий выразил своё мнение в эфире программы «Формула смысла» на радио «Вести ФМ».

Это же горе, просто горе. Что мы делаем, я не понимаю? Это ужасно, конечно. Ужасная гибель, по-моему, очень хорошего человека (по фотографии могу только судить Сергея Захарова. Ужасно то, что Мишка делал, конечно ужасно, но какой он убийца? Он вообще не соображал, что он делал на самом деле, — заявил Леонтьев.

Также он отметил, что люди берут на себя полномочия прокуратуры, которая должна заниматься надзором, осуждая артиста. И задумался, как реагировали бы окружающие, если бы подобную аварию устроил поэт Владимир Высоцкий, у которого, единственного в Москве, был Mercedes.

А если бы Владимир Семёнович Высоцкий такое сделал. Ведь мог бы на своем мерседесе, единственном в Москве. Давайте мы Высоцкого сотрём? Вы что делаете? Уроды. Моральные уроды, — высказался ведущий.

Леонтьев предположил, что в сложившейся ситуации массового негодования относительно поступка Ефремова актёр выступает в роди некой сакральной жертвы, а на самом деле всем вокруг плевать как на виновника, так и на жертву трагедии.

Это какая-то языческая вакханалия: сакральная жертва им нужна. Вот заколем публично, возвопим и будет всё в порядке. Всем плевать — на Мишку плевать, на Захарова Сергея — плевать всем, никого это не касается, никому они не нужны. Это просто картина какого-то массового мародёрства, — подчеркнул ведущий.

Резонансное ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади 8 июня. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Артист в момент ДТП был пьян, он признал свою вину и, спустя четыре дня, попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова и общественности.

Как писал NEWS.ru ранее, психолог, физиономист Светлана Филатова проанализировала невербальные средства коммуникации на видео, где актёр Михаил Ефремов извиняется перед семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова, и сделала вывод — «играет» артист или говорит искренне.