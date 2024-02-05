Язвенникам рассказали, можно ли им пить кофе с молоком Врач Харитонов: молоко не снижает вредный эффект от кофе при язве

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Язвенникам не стоит пить кофе с молоком, оно не снижает вредный эффект от напитка, рассказал врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов. В разговоре с KP.RU специалист уточнил, что молоко вызывает небольшое снижение кислотности в желудке, благодаря чему могут частично уменьшаться неприятные симптомы заболевания.

Молоко вызывает небольшое снижение кислотности в желудке. И за счет этого на фоне язвенной болезни частично уменьшаются неприятные симптомы. То есть так происходит не потому, что нейтрализуется некий вредный эффект кофе, а потому, что молоко само по себе смягчает имеющиеся симптомы, — пояснил врач.

Он порекомендовал избавляться от симптомов болезни при помощи лекарственных препаратов. Кроме того, кофе не рекомендуется употреблять при остром воспалении желчного пузыря, неприятных ощущениях в желудочно-кишечном тракте и рефлюксной болезни. Харитонов добавил, что в остальных случаях, даже при камнях в желчном, нет смысла резко ограничивать употребление тех или иных продуктов.

Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева ранее посоветовала пить стакан воды за 1,5–2 часа до отхода ко сну. По ее словам, это позволит обработать и вывести все лишнее из организма, а также избежать проблем с функционированием почек.