Язвенникам рассказали, как правильно питаться Врач Гридина: при язве питание должно быть регулярным

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У людей, страдающих от заболеваний, связанных с поражением пищевода, желудка, поджелудочной железы и кишечника, перерывы между приемами пищи должны быть не более четырех часов, рассказала в беседе с LIFE.ru диетолог Наталия Гридина. По ее словам, питание у язвенников должно быть регулярным, при этом большую роль в лечении заболеваний ЖКТ играют диеты, которые индивидуально составляются врачами.

Есть и общие правила питания для пациентов. Первое и основное — это регулярность: перерывы между приемами пищи не должны составлять более четырех часов. При пятиразовом питании добавляется второй завтрак, а при шестиразовом — дополнительные завтрак и полдник, — объяснила медик.

Врач отметила, что при язве и гастрите важно, чтобы порции были маленькими, по 150-250 г, но при этом питание должно быть 4-6 раз в день, а при обострении 7-8. Большое количество еды удлиняет процесс переваривания, что увеличивает выделение желудочного сока и раздражает слизистую. При болезни двенадцатиперстной кишки и желудка питание должно быть дробным и частым, поскольку это уменьшает болевые симптомы.

При неэрозивной форме ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни) питаться нужно так же дробно и часто, не менее 5-6 раз в день, порциями по 300-500 мл, уточнила диетолог. Если человек страдает от энтероколита, ему рекомендуется позаботиться об обеспечении организма полноценным питанием. Это поможет восстановить нарушенные функции кишечника и нормализовать хороший метаболизм.

Ранее врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов рассказал, что язвенникам не стоит пить кофе с молоком, оно не снижает вредный эффект от напитка. Специалист уточнил, что молоко вызывает небольшое снижение кислотности в желудке, благодаря чему могут частично уменьшаться неприятные симптомы заболевания.