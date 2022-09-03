Явлинский заявил, что Горбачев дал людям свободу слова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Григорий Явлинский

Первый президент СССР Михаил Горбачев дал людям свободу и возможность говорить то, что они думают, такое мнение выразил в беседе с NEWS.ru. глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Он отметил, что в СССР «могли посадить в тюрьму даже за неправильно заданный вопрос», но Горбачев это исправил. Поэтому, добавил Явлинский, он пришел на церемонию прощания с чувством благодарности.

Он сделал так, что если вы даже задаете неправильный вопрос, вас не посадят. <...> Его никто не просил об этом, он просто дал людям возможность говорить то, что они думают, — сказал Явлинский.

Генеральный секретарь ЦК КПСС скончался 30 августа на 92-м году жизни. Траурные мероприятия проходят «с элементами государственных похорон». Президент России Владимир Путин не смог присутствовать на церемонии из-за плотного рабочего графика. 1 сентября он уже простился с Горбачевым в ЦКБ перед отлетом в Калининградскую область.