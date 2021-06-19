Явка на выборах в Армении за три часа голосования составила 12,2%

https://static.news.ru/photo/b5f5df8c-d1b5-11eb-a1d8-96000091f725_660.jpg Фото: Alexis Sciard via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в Армении к 11:00 составила 12,2%. Об этом сообщила заместитель главы ЦИК республики Лаора Галстян, пишет ТАСС.

Самая высокая явка среди всех регионов республики в Сюникской области — 15,74%. Среди городов по этому показателю лидирует административный центр этой области Капан, где явка составила 18,73%. Наименьшая активность избирателей зафиксирована в Ширакской области — 8,43%. Согласно закону, выборы будут признаны состоявшимися при любой явке.

На внеочередных парламентских выборах в республике участвуют 21 партия и четыре блока. Фаворитами считаются партия и. о. премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» и блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения». Голосование будет прекращёно в 19:00. Всего в списки избирателей включены 2 583 823 человека.

Ранее мэр города Сисиан Артур Саркисян заявил о том, что в центральном штабе блока «Армения» начались обыски. Следственные действия проходят также в домах членов штаба. По мнению независимого политолога Дмитрия Орешкина, у и. о. Никола Пашиняна есть соблазн использовать полицию против своего оппонента, однако это, скорее всего, не будет сделано.