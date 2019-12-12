https://static.news.ru/photo/c98f3bac-1d47-11ea-91a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: MarcVanduffel /pixabay.com

Ясновидящая Лиана рассказала о том, чем нельзя заниматься в пятницу, 13-го числа. Об этом сообщила газета «Московский Комсомолец».

Прежде всего, в этот мистический день нельзя затевать какое-то новое дело, отправляться в дорогу, совершать крупные сделки с недвижимостью, а также играть свадьбы. Кроме того, не стоит давать или брать в долг, стричь волосы и ногти, поминать чёрта, перестилать постель, гладить чёрных котов и, конечно же, ворожить и носить одежду «ведьминского цвета» (рыжий с коричневым).

Однако, ясновидящая Лиана отмечает, что главную опасность несёт не сам день, а страх перед ним.

Главный ужас пятницы, 13-го — это страх перед ней. В магии есть такое понятие как «самоисполняющееся пророчество». Психологи назвали бы его «самовнушением», а в народе бы сказали «сам себе накаркал». Дело в том, что страх — это не просто чувство, ощущение, это определенная энергия, которую мы излучаем. И она притягивает соответственные явления, события и живых существ, — рассказала изданию ясновидящая.

Как писал NEWS.ru ранее, потомственная ведьма рассказала о том, что не стоит устраивать свадьбу в пятницу, 13-го. Свадьба в пятницу, 13-го, убивает в женщине её силу.