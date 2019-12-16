https://static.news.ru/photo/e3c7188a-1ffb-11ea-87a2-fa163e074e61_660.jpg Ирина Яровая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система разделения высшего образования на бакалавриат и магистратуру не отвечает интересам экономики и граждан, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По её словам, магистры являются ещё одним «дополнительным вытягиванием денег из семей».

Потому что недоспециалист даже реализоваться не может. Эта вся система, она против интересов и экономики, и интересов человека, — заявила она.

Яровая отметила, что в закон «Об образовании» пока так и не внесли определение бакалавра и магистра, «потому что дать его невозможно».

Вице-спикер ГД добавила, что данный вопрос планируется обсудить с регионами и экспертами, после чего сформировать соответствующие предложения, передаёт RNS.

Ранее News.ru сообщал, что министр просвещения России Ольга Васильева считает, что для обучения по гуманитарным специальностям бакалавриата недостаточно. Как заявила чиновница на Совете при президенте РФ по русскому языку, бакалавриат — это «всего лишь незаконченное высшее образование».