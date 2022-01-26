Яровая предложила выяснить у ГП причину мягких приговоров педофилам

Госдуме следует направить в Генпрокуратуру запрос для выяснения причин вынесения судами мягких приговоров педофилам-рецидивистам. С такой инициативой вице-спикер Ирина Яровая выступила на заседании рабочей группы по подготовке законопроекта об усилении защиты детей от сексуального насилия.

Предлагаю оформить парламентский запрос в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы был сделан детальный анализ приговоров: почему назначаются мягкие приговоры, почему суды используют назначение наказания ниже низшего предела, — сказала Яровая.

В качестве примера она привела данные за 2020 год, согласно которым рецидивистам были назначены сроки лишения свободы от пяти до восьми лет. Это означает, что установленные законодательством санкции, включая пожизненные, в судебной практике не востребованы. Яровая подчеркнула, что такая ситуация делает актуальным вопрос о соразмерности наказания и должной изоляции от общества и детей лиц, совершивших преступления в отношении несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов. Данное наказание будет применяться как к рецидивистам, так и к тем, кто ранее к ответственности за такие преступления не привлекался.