Яровая предложила раздавать ковид-пациентам памятки по утилизации масок

https://static.news.ru/photo/d3d9f1a0-4128-11eb-bfec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Необходимо предоставлять памятки по утилизации медицинских отходов и индивидуальных средств защиты. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Она отметила, что в настоящее время заболевшие не имеют такой информации и назвала это прямым упущением Роспотребнадзора.

Считаю, что данные рекомендации должны быть даны незамедлительно и во всех регионах одновременно с лекарствами, которые доставляются пациентам, — цитирует Яровую РИА Новости.

Она подчеркнула, что заболевшие COVID-19 должны быть в курсе санэпидправил, чтобы не подвергать риску жизнь и здоровье своих близких, соседей и в целом соблюдать режим безопасности.

В России за минувшие сутки выявлено 28,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлении выписаны чуть более 26 тысяч пациентов. Жертвами и инфекции стали 611 человек. Всего за время пандемии в стране заразились более 2,7 млн человек. Из них вылечились более 2,2 млн и умерли 49,7 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минпромторге выступили против предложенного Белоруссией запрета на использование на территории ЕАЭС некоторых видов пластиковой упаковки, включая полиэтиленовые пакеты. В качестве одного из аргументов в ведомстве отметили, что инициатива нарушает установленные в связи с пандемией санэпидмеры, поскольку использованные медицинские маски необходимо выбрасывать только в завязанных пластиковых пакетах.