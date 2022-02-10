Яровая предложила отнести пропаганду педофилии к уголовным преступлениям

Ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии, в том числе в Интернете, предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая во время заседания рабочей группы по подготовке законопроекта об усилении мер защиты несовершеннолетних от сексуального насилия. Как сообщает ТАСС, она также считает, что нужно увеличить сроки давности за такие преступления.

Предлагаем на площадке нашей рабочей группы обсудить и принять решение о том, чтобы фактически устанавливать уголовную ответственность за распространение информации, пропагандирующей педофилию, в том числе в сети интернет. Возможность внесудебного незамедлительного прекращения доступа к сайтам, пропагандирующим педофилию, — цитирует её агентство.

Яровая также призвала работать по идентификации жертв педофилии после того, как в социальных сетях появятся соответствующие фото и видеоматериалы. Кроме того, она считает, что нужно увеличить сроки давности за педофилию.

Шесть лет - это вообще не срок давности, потому что эксплуатируемый пять лет ребёнок, когда ему девять лет исполнилось, в полицию не пойдёт, — заявила она.

8 февраля вступил в силу закон о пожизненном тюремном заключении педофилов. Он касается педофилов-рецидивистов, а также тех, кто совершил насильственные действия над двумя или более несовершеннолетними лицами.