Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов внёс на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона об отмене наказания в виде лишения свободы за участие в митингах, если это не повлекло насилия.

Если человек просто вышел на улицу и мирно прошёлся, делать его уголовным преступником и сажать — это абсурд. С этим согласился Конституционный суд, теперь это должно стать законом, — сообщил...