Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Муниципальные служащие Ярославской области проходят обучение русскому языку на базе Института развития стратегических инициатив. Курс рассчитан на 26 академических часов и завершится экзаменом.

Занятия направлены на повышение квалификации, которую обязан проходить каждый чиновник, передаёт ОТР. Конкурс на зачисление оказался очень большим, и местная администрация планирует расширить программу.

По словам референта мэра города Екатерины Ласточкиной, такие знания необходимы всем.

Мы — русские люди — должны уважительно относиться к родному языку. А поскольку мы работаем с гражданами, то на нас лежит двойная ответственность, — подчеркнула она.

Ранее News.ru писал, что президент Финляндии Саули Ниинистё поприветствовал российского коллегу Владимира Путина на его родном языке.

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