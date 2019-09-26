Муниципальные служащие Ярославской области проходят обучение русскому языку на базе Института развития стратегических инициатив. Курс рассчитан на 26 академических часов и завершится экзаменом.
Занятия направлены на повышение квалификации, которую обязан проходить каждый чиновник, передаёт
По словам референта мэра города Екатерины Ласточкиной, такие знания необходимы всем.
Мы — русские люди — должны уважительно относиться к родному языку. А поскольку мы работаем с гражданами, то на нас лежит двойная ответственность, — подчеркнула она.
Ранее News.ru писал, что президент Финляндии Саули Ниинистё поприветствовал российского коллегу Владимира Путина на его родном языке.