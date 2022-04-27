Ярошенко рассказал о пытках в американских тюрьмах

Фото Global Look Press

Российский лётчик Константин Ярошенко, которого 27 апреля обменяли на американца Тревора Рида, сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что его здоровье было подорвано из-за пыток в американских тюрьмах. Он заявил, что «отношение к нему было не самое лучшее».

Здоровье не очень из-за того, что сделали власти США в отношении меня за эти 12 лет с момента моего похищения, с момента пыток. Отношение ко мне в американских тюрьмах было не самое лучшее, — рассказал Ярошенко.

Ярошенко уже прибыл в Москву, встретился с семьёй и направился домой. В Сети появились кадры воссоединения лётчика с семьёй в аэропорту Внуково. После 12 лет заключения российский лётчик смог встретится с дочкой Екатериной и женой Викторией.

27 апреля Россия и США провели обмен Рида на Ярошенко в результате длительного переговорного процесса.

Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортировали в США. Впоследствии американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме «Форт-Дикс» штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года его перевели в учреждение «Данбери» в штате Коннектикут якобы из-за стычки с другим арестантом. В 2016 году Апелляционный суд Нью-Йорка отказался пересмотреть приговор Ярошенко, бывший президент США Дональд Трамп в 2018-м отказался помиловать россиянина.