Ярошенко осадил вернувшегося мстить на Украину американца Рида Ярошенко выразил сожаление, что раненый на Украине американец Рид не попал в плен

Фото: Нина Зотина/ТАСС

Российский летчик Константин Ярошенко

Российский летчик Константин Ярошенко, которого США освободили из тюрьмы в обмен на выдачу американского морпеха Тревора Рида, удивился решению последнего отправиться на Украину. В комментарии для РИА Новости он предположил попытку Рида отомстить, а также выразил сожаление, что американец не попал в плен.

Мне как человеку очень жаль, что он не попал в российский плен, — сказал Ярошенко.

Он подчеркнул, что не знал Рида лично, а потому не может объяснить мотивацию американского морпеха. В то же время Ярошенко не исключил, что тот «вернулся на Украину, чтобы отомстить».

Ранее сообщалось, что ветеран Корпуса морской пехоты США Тревор Рид, который был освобожден в России в результате обмена в 2022 году, получил ранение в зоне проведения СВО. Белый дом выразил опасения, что инцидент может отразиться на перспективе возвращения в США находящихся в России обвиненных в шпионаже Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Ярошенко в комментарии NEWS.ru уже заявлял, что решение Рида отправиться на Украину было неправильным. По его мнению, освобожденный морпех должен был радоваться жизни, а не ехать убивать российских граждан в зоне СВО. В связи с этим летчик отметил, что Риду было бы лучше погибнуть на поле боя.