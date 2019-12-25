Глава России Владимир Путин открыл движение по железной дороге Крымского моста. Президент проехал из Керчи в Тамань в кабине машиниста. Его сопроводили рабочие, которые занимались строительством сооружения, лидер побеседовал с ними.

Первый пассажирский поезд проследует по Крымскому мосту 25 декабря текущего года. Согласно плану, состав стартует с Московского вокзала Санкт-Петербурга. Грузовые поезда, в свою очередь, начнут курсировать по мосту в 2020...