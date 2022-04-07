«Яркий политик и большой профессионал»: Мишустин о Жириновском

Ушедший из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский был ярким политиком и большим профессионалом своего дела. Такое мнение выразил премьер-министр России Михаил Мишустин в начале своего выступления в ходе ежегодного отчёта правительства в Госдуме. По его словам, политик часто занимал особую позицию по многим важным вопросам развития страны, при этом всегда оставаясь истинным патриотом и государственником.

Накануне мы узнали трагическую новость — ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский, яркий политик и большой профессионал, — сказал Мишустин.

Он отметил, что знал лидера ЛДПР с 1992 года. По словам Мишустина, Жириновский создал партию, которая все эти годы избиралась в парламент, в одну из самых сложных для России эпох. Премьер также отметил активную позицию главы либерал-демократов во всех политических вопросах страны.

Жириновский скончался на 76-м году жизни. Причиной смерти стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса: за его жизнь врачи боролись с февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Жириновского «ярким и талантливым» политиком, а его уход — невосполнимой потерей.

Церемония прощания с политиком состоится 8 апреля в Колонном зале Дома Союзов, Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище. Как ожидается, церемонию прощания с ушедшим из жизни лидером ЛДПР посетит президент России Владимир Путин. Отпевание Жириновского может провести лично патриарх Кирилл.

Временно исполняющим обязанности по руководству ЛДПР на время организации траурных мероприятий назначили Леонида Слуцкого. Он же считается одним из наиболее вероятных преемников Жириновского. Как сообщалось, кроме него партию могут возглавить Ярослав Нилов или Михаил Дегтярёв.