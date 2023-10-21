«Ярчайший талант»: Кавазашвили объяснил, чем Англия обязана Бобби Чарльтону Кавазашвили: Чарльтон относится к когорте великих футболистов

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Бобби Чарльтон

Бобби Чарльтон относился к когорте великих футболистов, заявил NEWS.ru экс-вратарь сборной СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. Он выразил соболезнования в связи со смертью спортсмена, добавив, что особенно жаль, когда смерть забирает именно таких людей. Футболист действительно был награжден ярчайшим талантом от природы, подчеркнул Кавазашвили.

Братья Чарльтоны относятся к когорте великих футболистов. Я бы очень хотел, чтобы такая вещь с неприятным названием «смерть» не забирала своей черной рукой людей на небеса, а позволяла бы им [оставаться] с живыми людьми долго-долго. <...> Ненавижу, когда сравнивают великих людей: кто лучше, чем отличались друг от друга. Каждому природа дала ярчайший талант. У Чарльтона был свой талант, — поделился Кавазашвили.

Чарльтон сделал Англию чемпионом мира, добавил футболист. По его словам, это уже многое говорит о нем как о великом спортсмене.

О смерти футболиста стало известно 21 октября. Представители «Манчестер Юнайтед» назвали Чарльтона одним из величайших и любимых игроков клуба. По их словам, он был героем для миллионов, восхищавшим людей своей честностью и непревзойденной игрой.