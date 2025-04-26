Японский омлет «Шёлковый вулкан» (Омурайс, Omurice) с рисом и тающим сыром — культовый завтрак из аниме и уютных кафе. Внутри ароматная начинка из сыра — нежнейшая «лава», которая извергается при первом же разрезе. Добавляем соевый соус для глубины вкуса и курочку для эффектного вкуса!

Ингредиенты (на 1 порцию)

  • 2 яйца
  • 100 г варёного риса 
  • 50 г куриной грудки (мелко нарезанной)
  • ¼ луковицы
  • 1 ст. л. кетчупа + 1 ч. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. молока (или сливок)
  • 30 г твёрдого сыра (например, чеддера)
  • Соль, перец, сливочное масло

Приготовление

1. Рисовая основа. На разогретой сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте курицу и готовьте до золотистости. Всыпьте готовый рис, влейте кетчуп и соевый соус, перемешайте. Поперчите и снимите с огня.

2. Шёлковый омлет. Взбейте яйца с молоком и щепоткой соли. На сковороду с маслом (средний огонь) влейте смесь и приготовьте блин из омлета.

3. Сборка «вулкана». На половину омлета выложите рис, посыпьте тёртым сыром, накройте второй половиной. Дайте сыру немного расплавиться (30 сек.).

4. Финал. Подавайте — сырный поток и сочный рис создадут эффект «извержения»! Украсьте зеленью или рисуйте кетчупом узоры. Попробуйте — это вкус японского утра!

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