Японский омлет «Шёлковый вулкан»! Обалденная вкуснятина на завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Японский омлет «Шёлковый вулкан» (Омурайс, Omurice) с рисом и тающим сыром — культовый завтрак из аниме и уютных кафе. Внутри ароматная начинка из сыра — нежнейшая «лава», которая извергается при первом же разрезе. Добавляем соевый соус для глубины вкуса и курочку для эффектного вкуса!

Ингредиенты (на 1 порцию)

2 яйца

100 г варёного риса

50 г куриной грудки (мелко нарезанной)

¼ луковицы

1 ст. л. кетчупа + 1 ч. л. соевого соуса

1 ст. л. молока (или сливок)

30 г твёрдого сыра (например, чеддера)

Соль, перец, сливочное масло

Приготовление

1. Рисовая основа. На разогретой сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте курицу и готовьте до золотистости. Всыпьте готовый рис, влейте кетчуп и соевый соус, перемешайте. Поперчите и снимите с огня.

2. Шёлковый омлет. Взбейте яйца с молоком и щепоткой соли. На сковороду с маслом (средний огонь) влейте смесь и приготовьте блин из омлета.

3. Сборка «вулкана». На половину омлета выложите рис, посыпьте тёртым сыром, накройте второй половиной. Дайте сыру немного расплавиться (30 сек.).

4. Финал. Подавайте — сырный поток и сочный рис создадут эффект «извержения»! Украсьте зеленью или рисуйте кетчупом узоры. Попробуйте — это вкус японского утра!

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