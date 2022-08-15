«Японский кондиционер»: врач назвал простое средство от зноя Врач общей практики Белов: мокрый платок на шее спасет от жары

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Мокрый платок на шее, называемый иначе «японский кондиционер», спасет от зноя, рассказал врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов «Невским новостям». По его словам, этот метод популярен у спортсменов, поскольку помогает быстро снижать «тепловое напряжение» солнечного удара.

Белый платок из хлопчатобумажной ткани нужно намочить в холодной воде, повязать на шею. Когда он высыхает, нужно снова его мочить. Это помогает хорошо снижать «тепловое напряжение» солнечного удара, — сказал Белов.

Он также подчеркнул, что в дни солнечной активности важно защищать кожу. Врач рекомендовал наносить на открытые участки тела специальные защитные средства, а голову укрывать «стильными аксессуарами, дополняющими образ».

Кроме того, Белов напомнил, что в жару важно употреблять много жидкости. Обязательно нужно пить минимум по два литра воды, желательно, комнатной температуры, а вот от сладких и газированных напитков лучше отказаться, уточнил врач.

Нужно обязательно соблюдать питьевой режим и помнить, что отеки происходят не из-за нее [воды], а часто как раз из-за того, что люди мало пьют, — добавил Белов.

Медик добавил, что в еде во время жары стоит отдавать предпочтение фруктам и овощам, снижая потребление жареных, острых и копченых блюд.

Белов считает, что лучшими средствами в борьбе с жарой остается кондиционер и поход в душ, однако с обоими методами следует быть осторожнее. При использовании устройств для поддержания оптимальных условий можно простудиться, поэтому необходимо их внимательно настроить. Что касается душа, то лучше, чтобы температура воды была не ниже 33 градусов — в этом случае охлаждение будет продолжительным, объяснил медик.

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