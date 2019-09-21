https://static.news.ru/photo/76e5b8a0-721f-11e9-9dc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Японский бизнесмен Тэцуя Умэцу опубликовал в местном издании JB Press статью, в которой оценил изменение транспортной инфраструктуры Москвы за последние десять лет.

Прошло чуть больше месяца после моего назначения (и переезда в Россию. — News.ru), но меня не перестаёт удивлять скорость изменений, происходящих в Москве, — отметил предприниматель.

Больше всего японца впечатлило переустройство сети общественного транспорта. Он особенно подчеркнул прекрасную организацию автобусных полос и появление новых маршрутов.

Кроме того, Умэцу поразили пешеходные зоны в центре Москвы и перехватывающие парковки на окраинах столицы.

Следующее, что привлекает внимание, — это растущая сеть метро, — написал бизнесмен.

Он назвал темпы строительства подземки поражающими. Кроме того, совершать поездки стало проще благодаря Московскому центральному кольцу (МЦК).

При этом Умэцу в заключении статьи заметил, что в других российских городах существует очень много проблем с транспортом.

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