Японские суфле-панкейки за 15 минут! Завтрак, который взорвет TikTok!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим воздушные японские оладьи для идеального завтрака! Эти невероятно пышные оладьи, известные как «японские суфле-панкейки», станут украшением любого завтрака. Их секрет — в воздушной текстуре, напоминающей облако.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 30 г сахара, 50 мл молока и щепотка ванилина.

Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с молоком, затем добавьте просеянную муку с разрыхлителем. Белки взбейте с сахаром до устойчивых пиков и аккуратно вмешайте в тесто. Выпекайте на слабом огне под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны. Подавайте с медом, свежими ягодами или взбитыми сливками. Эти нежные оладьи буквально тают во рту!

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