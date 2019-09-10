https://static.news.ru/photo/a12ffa12-d395-11e9-a8ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

Япония предоставит медицинскую помощь двум россиянам в рамках программы приёма на лечение жителей Курильских островов.

Первый пациент — несовершеннолетняя девочка, будет лечиться в детском медцентре в Саппоро, второй, пятидесятилетний мужчина с Итурупа, направлен в городскую больницу Накасибэцу, передаёт ТАСС .

За 20 лет существования программы ей воспользовались 266 жителей островов.

Как писал News.ru ранее, японские эксперты в области технологий утилизации отходов посетят южную часть Курильских островов. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга по итогам переговоров японского премьер-министра Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.