АТОР: Япония смягчила ограничения на въезд для российских туристов Япония с 7 сентября разрешила въезд для российских «пакетных» туристов без ПЦР и вакцинации

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Япония с 7 сентября разрешит въезд индивидуальным туристам из России, которые приобрели «пакетный» тур через турагентство, сообщает Ассоциация туристических операторов России (АТОР) со ссылкой на японские СМИ. Также отменено требование об обязательном прохождении ПЦР-тестирования перед прибытием в страну при наличии сертификата о трех прививках.

Отмечается, что бронирование авиабилетов и проживания через туристическое агентство — обязательное условие въезда в страну, которое позволит определять местонахождение путешественника в определенный день. До этого российские путешественники могли посещать страну только в составе туристических групп с обязательным сопровождением.

После ослабления ограничений во въезде откажут только тем туристам, которые захотят остановиться в жилье, не предлагаемом туристическими агентствами в их пакетных турах, например, в частных апартаментах и небольших гостиницах. Во въезде будет отказано и посетителям, которые не захотят бронировать отели заранее, — отметили в АТОР.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предупредилароссиян о фейковых билетах и турах от авиакомпаний. Представитель туротрасли посоветовала проверять информацию авиакомпаний о рейсах в другие страны на сайтах аэропортов, а также Росавиации, Минтранса, Министерств транспорта и туризма страны прилета.