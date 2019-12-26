Замглавы Минобороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов заявил, что Япония передала российской стороне землю с могилы советского разведчика Рихарда Зорге в рамках акции «Горсть памяти».
Из Японии земля передана с могилы советского разведчика Рихарда Зорге. Всего планируется привезти землю из более чем 40 стран, — цитирует Картаполова «Интерфакс».
Также сообщается, что Минобороны России уже получило землю из Азербайджана, Испании, Китая, Литвы, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, Таджикистана, Швеции и Финляндии.
Как ранее писал NEWS.ru, поисковики нашли могилу брата президента РФ Владимира Путина, который погиб во время блокады Ленинграда.
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