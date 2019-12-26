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Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов положительно оценил новые правила регистрации автомобилей, которые вступят в силу с 1 января 2020 года. По ним, в частности, можно будет зарегистрировать автомобиль прямо в автосалоне, без посещения ГИБДД.

Это правильная и разумная тема, это точно облегчит жизнь автовладельцев. Тут вряд ли может быть какая-то коррупционная составляющая, которой боятся многие эксперты, — сообщил «Москве 24» Клевцов. Запрет регистрации транспортных...