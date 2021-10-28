Японцы выбрали харчо и творог при полёте на «Союзе» на МКС

В НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии (филиал Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии) рассказали РИА Новости, что японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано, которые отправятся на МКС на российском космическом корабле «Союз МС-20», во время предполётной дегустации блюд отметили российский суп «крестьянский» и харчо, а также творог с добавками. Полёт японцев состоится 8 декабря.

Японские участники космического полёта будут питаться стандартным российским рационом питания. Мы отобрали блюда, которые могут понравиться японским гостям. Суп «крестьянский», рассольник, борщ, харчо, — поделились в институте.

Известно, что в качестве напитков выбор туристов пал на зелёный чай с лимоном и кофе. Специалисты отметили, что японцы впервые пробовали блюда русской кухни, так как на родине у них такого попросту нет.

Ранее учёные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук сообщили, что на Солнце вечером в четверг зафиксирована сильная вспышка класса Х. Она началась в 18:17 по московскому времени и продолжалась 31 минуту.

Известно, что за двое суток всего на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек. Индекс активности вспышек на сайте лаборатории повышен до «оранжевого» и лишь немного не дотягивает до «красного» уровня.