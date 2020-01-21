https://static.news.ru/photo/5cc74bba-3c3a-11ea-8cd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Январь 2020 года в Москве поставил абсолютный температурный рекорд.

Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, за первые 20 дней месяца температура воздуха превысила норму на девять градусов.

Такого не было еще ни разу за всю историю наблюдений, — передаёт « 360 » её слова.

При этом метеорологи не предвидят существенных изменений в погоде до конца месяца. По словам Поздняковой, в отдельные дни может выпасть снег, по ночам температура будет отрицательной. Однако дневная температура воздуха «будет колебаться около отметки 0 градусов».

Ранее NEWS.ru писал о том, что во вторник, 21 января, в Санкт-Петербурге температура воздуха достигла 4,8 градуса и побила рекорд 1957 года.