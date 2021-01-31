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Январь перевыполнил в 1,5 раза норму осадков в Москве. По предварительной информации, прирост показателей в столице за месяц составил 63 мм при обычных 42 мм. Метеорологи предполагают, что слабый непрерывный снегопад продлится в мегаполисе до глубокой ночи 31 января.

Температура воздуха опустится до минус 7–9 градусов Цельсия. По данным синоптиков, самым снежным днём месяца в городе стало 14 января, высота снежного покрова выросла сразу на 10 см, пишет «Интерфакс».

Кроме того, в центральной части России в начале февраля вновь серьёзно похолодает. Надвигаются 20-градусные морозы, предупредил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, предстоящая неделя будет ознаменована «мощным и долговременным наступлением русской зимы по всем фронтам». Если в ночь на 1 февраля воздух остынет до −5...−10, а днём будет −2...−7, то уже спустя пару дней температурный фон понизится до своей климатической нормы — под утро до −9...−14, а после полудня до −4...−9.

А вот во второй половине недели в тылу обширного североатлантического циклона начнётся ультраполярное вторжение холодного воздуха, который придёт с акватории Карского моря. Из-за этого ударят нехарактерные даже для февраля морозы.

Как писал NEWS.ru, ранее метеорологи и медики предупредили, что погода предстоящего февраля может доставить хлопоты метеочувствительным людям. По словам главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой, дело в том, что февраль, как и январь, будет с изменчивой погодой. В свою очередь начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков высказал мнение, что таких сильных морозов, какие были в первой половине января, в обозримом будущем не предвидится.