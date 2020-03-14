https://static.news.ru/photo/b069024a-66f1-11ea-af32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупнейшая российская IT-компания «Яндекс» запустила онлайн-карту для мониторинга актуальной ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в России и мире.

Случаи заражения, выздоровления и смерти разделены по регионам.

Компания использовала открытые данные Роспотребнадзора для картины по стране, а для остальных государств — информацию американского института Джея Хопкинса (JHU), который с января следит за COVID-19.

«Яндекс» создал раздел с новостями и справочными данными о коронавирусе на сайте своего поисковика и в приложении для мобильных устройств.

Аналогичные проекты больше месяца ведут JHU, Bloomberg и созданный российскими энтузиастами Coronavirus-Monitor.

Как писал NEWS.ru, коронавирусная инфекция COVID-19 в марте стала пандемией, распространившись в 142 государствах. Чтобы остановить вирус, десятки стран, включая Россию, США и государства Евросоюза, закрыли границы для иностранцев.