Крупнейшая российская IT-компания «Яндекс»
Случаи заражения, выздоровления и смерти разделены по регионам.
Компания использовала открытые данные Роспотребнадзора для картины по стране, а для остальных государств — информацию американского института Джея Хопкинса (JHU), который с января следит за COVID-19.
«Яндекс» создал раздел с новостями и справочными данными о коронавирусе на сайте своего поисковика и в приложении для мобильных устройств.
Аналогичные проекты больше месяца ведут JHU, Bloomberg и созданный российскими энтузиастами Coronavirus-Monitor.
Как писал NEWS.ru, коронавирусная инфекция COVID-19 в марте стала пандемией, распространившись в 142 государствах. Чтобы остановить вирус, десятки стран, включая Россию, США и государства Евросоюза, закрыли границы для иностранцев.
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