https://static.news.ru/photo/996dc9e8-3917-11ea-9e4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Яндекс.Такси» запустила функцию предзаказа автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге и ещё пяти городах России. Агрегатор предложит пользователям подать такси через 30 минут и до двух суток с момента заказа.

Услуга появится на тарифах «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+», а также в премиальных классах Business, Premier и Elite. На первом этапе компания подключит услугу для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара, передаёт ТАСС со ссылкой на «Яндекс.Такси».

Предзаказать машину через приложение можно с помощью кнопки «Запланировать поездку». В момент заказа агрегатор объявит лишь приблизительную стоимость поездки, точная станет известна после определения автомобиля, предупредили в компании.

Как сообщал NEWS.ru, в августе 2019 года «Яндекс.Такси» запустил сервис доставки небольших посылок. Компания работает в 17 странах Европы, Средней Азии, Ближнего Востока и Африки. С сервисом сотрудничают около 700 тысяч водителей.