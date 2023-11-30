«Яндекс.Такси» «захватил» рынок перевозок. Вот почему стало так дорого?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Яндекс.Такси» занимает доминирующее положение на российском рынке, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Это заявление ведомства было сделано на фоне жалоб клиентов сервиса в соцсетях на слишком высокие, по их мнению, цены на поездки, особенно в период снегопада. Как российская компания завоевала рынок и почему пассажирам теперь приходится платить за такси больше, чем раньше, — в материале NEWS.ru.

Сколько стоит поездка на такси в Москве в снегопад

27 ноября в Москве из-за снегопада случился транспортный коллапс, и такси подорожало в несколько раз. Мэр столицы Сергей Собянин призвал жителей не выезжать в город на машинах из-за непогоды: на улицах выпало около 35% процентов от месячной нормы осадков. В итоге, как сообщал NEWS.ru, на маршруты вышло такси меньше, чем обычно, и из-за нехватки водителей при высоком спросе цены на поездки взлетели в несколько раз.

Москвичи в соцсетях жаловались, что девять минут передвижения по городу на такси в тот день стоили больше 1000 рублей, а путь из аэропорта Домодедово в центр Москвы обходился примерно в 6000 рублей.

Как «Яндекс» попал на рынок такси

Сервис «Яндекс.Такси» был запущен 26 октября 2011 года. Уже тогда к системе были подключены 11 московских таксопарков и около 1000 водителей. Позже сервис развивался по схеме стартапа, рассказал NEWS.ru руководитель аналитического центра при Общественном совете по развитию такси Сергей Марценюк.

«Почему раньше такси не очень хорошо себя чувствовали в Москве? Потому что вы заказали [такси] на юге Москвы, а машины все на севере. Значит, надо иметь очень большое число авто, чтобы покрыть весь город. И чтобы как-то привлечь водителей, в течение нескольких лет до запуска сервиса „Яндекс“ занимался всякими стимулирующими выплатами. Если за смену таксист выполнил заказы и заработал меньше определенной суммы, он получал доплаты. Там было очень много маркетинговых шагов. Это позволило постепенно собрать большой пул водителей, желающих брать заказы „Яндекса“. Параллельно они расширяли клиентскую базу», — рассказал Сергей Марценюк.

В 2015 году «Яндекс.Такси» купил «Рос.Такси» — программу для управления таксопарком. Она позволяла принимать заказы, координировать работу водителей и вести отчетность. Вместе с ней «Яндекс» получил мобильное приложение «Таксометр», предназначенное для отслеживания стоимости поездки и связи водителей с диспетчерами. Позже оно превратилось в «Яндекс.Про» — приложение для таксистов и курьеров.

Когда «Яндекс.Такси» объединился с Uber

Сервис «Яндекс.Такси» стал популярен у клиентов благодаря невысоким ценам, подчеркнул Сергей Марценюк. В 2016 году минимальная стоимость поездки по всем тарифам в Москве была снижена на 100 рублей. Например, такси эконом-класса можно было вызвать за 99 руб.

«Они занижали цены и доплачивали водителям разницу. Это был способ привлечения и клиентов, и водителей, — высказал мнение Сергей Марценюк. — Это уже тогда некоторые оценивали как оружие массового поражения, способное разрушить рынок. Вместо того, чтобы планомерно повышать стоимость поездок, они ее обрушили. И это долго держалось».

Председатель Московского профсоюза такси Николай Кодолов в разговоре с NEWS.ru сообщил, что на олимп рынка «Яндекс» вознесла, в частности, выигранная у Uber «война доплат». Как он напомнил, зарубежный конкурент сначала последовал тактике российской компании, снижая стоимость поездки для привлечения клиентов, но быстро «выдохся» и не смог платить водителям разницу между реальной стоимостью и той, которую установили для клиентов.

Позже, в 2018 году, «Яндекс» стал расширяться. Было создано совместное с Uber новое предприятие — компания MLU B. V., которую зарегистрировали в Нидерландах. Она управляла общим бизнесом под брендами «Яндекс Go», Yango и Uber в России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зачем «Яндекс.Такси» купил активы компании «Везёт»

В 2019 году Аналитический центр при правительстве России оценивал долю «Яндекс.Такси» на рынке в 27%. Второе место в этом рейтинге занимала компания «Везёт», ее доля составляла 12%. Сервис «Яндекс.Такси» попытался выкупить активы ближайшего конкурента, но Федеральная антимонопольная служба тогда заблокировала сделку.

Регулятор заявлял, что если бы покупка состоялась, обе компании заняли бы доминирующее положение на рынке. Спустя два года ФАС все же одобрила покупку «Яндексом» некоторых активов «Везёт». Сервис получил от партнера колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок общей стоимостью $178 млн.

По словам председателя Союза пассажиров России Кирилла Янкова, покупка «Везёт» стала для «Яндекса» ключевым шагом на пути к лидерству на рынке такси. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что этому поспособствовала позиция ФАС.

«ФАС согласовал покупку „Яндексом“ компании „Везёт“. Uber ушел по соглашению. Еще было такси Gett, но они покинули Россию. Осталась компания „Максим“. Они действительно конкуренты. Но „Максим“ не имеет такой сети, у них меньше машин. В результате ФАС понадобилось несколько лет и снегопады в Москве, чтобы у них открылись глаза на монопольное положение „Яндекса“, которое они, на мой взгляд, и создали», — делится мнением Кирилл Янков.

Когда «Яндекс.Такси» стал лидером

Уже к концу 2021 года, по оценкам Аналитического центра при правительстве РФ, сервис «Яндекс.Такси» занял лидирующее положение на рынке: его доля составила 66%. На втором месте по перевозкам находился «Ситимобил» (8,3%), далее следовали «Максим» (7%), «Везёт» (7%) и Gett (6,6%).

В 2021 году «Яндекс» выкупил у Uber доли в MLU B. V. за $1 млрд. После завершения этой сделки доля «Яндекса» в компании достигла порядка 71%. К тому же российский сервис получил преимущественное право в течение двух лет выкупить оставшиеся 29%, которым воспользовался в 2023 году.

«Другие сервисы такси, не имея такой базы, как у „Яндекса“, постепенно вынуждены были либо присоединиться к нему (кстати, многие так и сделали в качестве партнеров), либо занимать другие ниши — корпоративные, например. То есть можно сказать, что „Яндекс.Такси“ стал монополистом. Но они в какой-то степени это заслужили, так как очень много вкладывались с целью сделать качественную услугу», — отметил Сергей Марценюк.

Председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попко рассказал NEWS.ru, что он с коллегами неоднократно обращался в ФАС с просьбой повлиять на «Яндекс». Но ведомство, по его словам, не спешило предпринимать активные действия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Мы проводили пикеты около ФАС несколько лет назад, акции протеста, но почему-то нас не слышали. ФАС говорил: „Мы не видим здесь монополии“ и все. А сейчас признало доминанту. Это как понимать?» — удивился Андрей Попков.

Он добавил, что состоял в общественном совете при Минтрансе России и поднимал вопрос о доминирующем положении «Яндекса» на российском рынке такси. Однако ни к каким результатам это не привело, отметил эксперт.

Был ли сговор «Яндекс.Такси» и антимонопольщиков

Председатель Московского профсоюза такси Николай Кодолов считает, что такими обвинениями разбрасываться нельзя.

«Будем честными, у людей, которые обвиняют ФАС в сговоре с „Яндексом“, видимо, есть какие-то обиды на „Яндекс“. Возможно, они с ними не сработались, или другие проблемы, которые они не смогли решить. Я знаю много людей, которые работают с „Яндексом“ и зарабатывают. Да, работа не простая, тяжелая. Да, есть определенные сложности. Но этим надо заниматься, можно разговаривать с тем же „Яндексом“, пытаться договариваться, а не просто кричать», — отметил Николай Кодолов.

Сергей Марценюк считает, что никакого умышленного сговора ФАС и «Яндекс» не было. «Может быть, на ФАС и пытались оказать давление, но всё зависит от целей. Если цель — улучшить качество услуги, я иду в ФАС и объясняю это. Разве ФАС скажет: „Нет, из принципа не буду это делать, пусть люди ждут по полчаса машину, зато у нас будет все разделено?“» — рассуждает Сергей Марценюк.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как доминирование «Яндекс.Такси» повлияло на цены

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков считает, что сложившаяся ситуация на рынке такси уже принесла первые плоды. По его словам, пассажиры стали чаще жаловаться на рост цен на поездки и снижение качества обслуживания.

«Мы давно об этом говорили, что монополия там, где она не является технически неизбежной, ни к чему хорошему не ведет. И мы видим рост цен, всякие мухляжи со стороны некоторых таксистов. Например, они принимают заказы, а потом отменяют их, не едут за пассажиром, а стоят непонятно где. Бывает, что они приезжают и просят отменить заказ и заплатить наличными, или делают это не при посадке, а позже, иногда высаживают людей на полпути, или, возможно, отказываются их везти. Водители, кстати, тоже жалуются. Но если раньше таксисты жаловались больше, то сейчас — пассажиры. Все это происходит из-за монополии», — считает Янков.

Он отметил, что на рынке должна присутствовать здоровая эффективная конкуренция. Как считает эксперт, ФАС следует вмешаться в ситуацию и «исправить положение».

Однако профсоюзный лидер Николай Кодолов считает, что нельзя винить «Яндекс.Такси» в жалобах клиентов на цены и качество обслуживания. По его мнению, стоимость поездки стала выше по объективным причинам: подорожало топливо, сами машины, страховка.

«Из-за внешнеполитической ситуации сервисы вынуждены привлекать более старые автомобили, возможно, закрывать какие-то внешние царапины, вмятины, потому что машин реально не хватает. Если этого не делать, то цены будут еще выше. А по поводу того, что таксисты хитрят, так это всегда было: и в советское время, и в 1990-е, и в 2000-е. Что здесь сделать? Чтобы не хитрили, нужно повесить каждому камеру в салон, чтобы это записывалось, контролировалось. Но это, я думаю, слишком затратно, и такие финансовые вложения будут просто неоправданными», — объяснил Николай Кодолов.

Как добавил лидер профсоюза, работу водителей «Яндекса» периодически блокируют за разные нарушения. «В том числе из-за просьб оплатить наличкой, чтобы обойти уплату комиссии сервису. За какие-то скандалы, ругань, рукоприкладство в сторону пассажиров. Сервис этим занимается, работает», — отметил Колодов.

Из-за доминирующего положения «Яндекс.Такси» на рынке другие компании не могут стать новыми игроками, считает Марценюк.

«Придет, допустим, новый игрок. Но он же сразу с 40 тысячами машин прийти не сможет. У него не хватит ни денег, ни ресурсов. Может, только если попытаться покрыть один район. Насколько это перспективно? Наверное, не очень», — рассуждает эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каковы последствия решения ФАС не проверять «Яндекс.Такси»

В ФАС России NEWS.ru заявили, что сейчас антимонопольщики не могут как-то повлиять на «Яндекс.Такси». Все дело в моратории на проверки IT-компаний, наложенном до 2024 года. Юрист Евгений Ландо рассказал NEWS.ru, что это вовсе не означает, что такие компании могут вести деятельность, несоответствующую нормам российского законодательства.

«Внеплановые проверки, инициированные гражданами и организациями в связи с вероятным нарушением законодательства, возможны и проводятся. Основанием для внеплановой проверки является заявление», — сообщил юрист.

Кирилл Янков предложил другой вариант: если водители или клиенты недовольны работой какого-либо сервиса, они могут обратиться к прокуратуру.

Так ли плохо лидерство, нет ли опасности сделать хуже?

Сергей Марценюк считает, что если ФАС сейчас попытается каким-то образом повлиять на «Яндекс.Такси», то российский рынок может вообще потерять такую услугу. Высокая цена на поездки — это способ привлечения водителей, объясняет эксперт.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Если сейчас ФАС влезет и введет ограничения на цены, то мы просто потеряем услугу. Мы очень долго добивались, чтобы законодательно разрешить такси иметь плавающую цену, чтобы не было возбуждений от ФАСа. То на 8 Марта они возбудятся, что большие цены, то на Новый год. Начинается снегопад — и каждый раз одна и та же песня. Но никто не возмущается, когда в низкий спрос цены падают до каких-то смешных значений», — сказал Марценюк.

Эксперт предложил разрешить установить плавающую цену на такси, но определить планку, выше которой стоимость поездки поднимать нельзя. По его мнению, на данном этапе это будет оптимальным решением проблемы.

Читайте также:

Таксисты задрали цены в снегопад. Это законно, почему им всё сходит с рук?

Цены на такси побили исторический рекорд: 7 способов сэкономить на поездке

Путин призвал повысить скорость и комфорт общественного транспорта