«Яндекс.Такси» и Uber перестали работать

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Пользователи жалуются на сбои в работе поисковика «Яндекс», а также сервисов «Яндекс.Такси» и Uber. Приложения сообщают об ошибке на сервере, не определяют адрес и не откликаются на попытки взаимодействия.

Согласно данным сервиса Downradar, с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других крупных городов России. За сутки зарегистрировано 2390 обращений от пользователей «Яндекс.Такси» и 272 — от пассажиров Uber.

Накануне пользователи «Яндекс.Еды» и Delivery Club столкнулись с трудностями с доступом к сервисам. На прошлой неделе также сообщалось о сбое в работе этих и других сервисов разработчика, в том числе «Яндекс.Музыки».

28 февраля сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club также дали сбой у ряда пользователей. В тот же день юзеры столкнулись с проблемами и в работе музыкальной платформы «Яндекс.Музыка». Владельцы гаджетов жаловались, что из-за проблем со связью в приложении ничего не проигрывается, засбоила также и веб-версия площадки. Вскоре представитель компании Юлия Бабикова сообщила, что специалисты всё починили, сервис заработал в штатном режиме.