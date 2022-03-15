«Яндекс» решил продать «Новости» и «Дзен»

«Яндекс» решил продать сервисы «Новости» и «Дзен». Главный претендент на них — холдинг VK. Сам «Яндекс» сконцентрируется на развитии поиска и городских сервисов, пишет РБК.

Решение принято на фоне усложнения доступа к финансированию и изменения ситуации в экономике, а также стремления компании к созданию технологических продуктов. В то же время «Новости» и «Дзен» тяготели к соцсетям и, что немаловажно, вызывали разнообразную критику.

Как отмечает издание, переговоры ведутся с конца прошлого года.

Две недели назад «Яндекс» опубликовал сообщение для акционеров о последствиях ограничений, введённых после начала спецоперации РФ на Украине. По данным на сайте компании, она не сможет исполнить свои обязательства по долгам, если держатели части их облигаций воспользуются правом требования. Речь идёт о бондах под 0,25% с погашением в 2025 году на сумму $1,25 млрд.

Также в этот вторник стало известно, что Тигран Худавердян занял кресло генерального директора «Яндекса», на этом посту он сменил Елену Бунину. При этом Худавердян остаётся управляющим директором группы компаний «Яндекс». Генеральным же директором группы по-прежнему будет Аркадий Волож.

