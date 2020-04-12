«Яндекс» приостановит работу каршеринга в Москве

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Сервис аренды автомобилей «Яндекс.Драйв» приостановит работу в Москве как минимум до 19 апреля. Компания отреагировала на вводимые мэром Сергеем Собяниным ограничения на передвижение по столице.

Арендовать машины любой категории на длительный срок будет нельзя в связи с введением более жёстких ограничений на передвижения по городу и области, — цитирует ТАСС заявление компании.

Число заражённых коронавирусом в Москве превысило 10 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, выдача цифровых пропусков начнётся с понедельника, а с 15 апреля они станут обязательными для пользования общественным транспортом и поездок на личном автомобиле и такси в Москве и области. Сотрудники правоохранительных и санитарных служб начнут проверять наличие разрешений у горожан.