https://static.news.ru/photo/4601d342-5a48-11ea-85b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Яндекс» временно прекратила оформлять сотрудникам командировки в шесть стран, где наиболее распространён вирус COVID-19. Это материковый Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Япония и Сингапур.

Об ограничениях сотрудников уведомили в специальном письме, передаёт ТАСС. В тексте сказано, что перечень стран может быть изменён в зависимости от оперативной информации об обстановке в том или ином государстве.

Помимо этого, сотрудникам рекомендовано воздержаться от самостоятельных поездок в зарубежные страны.

Если вы собираетесь в отпуск за границу, особенно в одну из перечисленных стран, пожалуйста, подумайте о возможности эту поездку перенести или отменить, — сказано в тексте письма.

В случае невозможности отмены поездки работников IT-компании просят по возвращении не приходить в офис и поработать из дома. Срок может составлять от 3 до 14 дней в зависимости от отдела.

В пресс-службе «Яндекса» пояснили, что в компании «озабочены текущей ситуацией, поэтому выпустили подробные рекомендации для всех сотрудников». Они касаются не только командировок, но и мер профилактики и гигиены.

Ранее представители Москвы во Всемирной организации здравоохранения заявили, что меры против распространения коронавируса необходимо сохранить в течение нескольких месяцев. По их словам, в стране могут возникнуть повторные вспышки, а некоторые ограничения позволят российским властям выиграть время и сформировать стратегию борьбы с инфекцией.