https://static.news.ru/photo/bec761b4-6dc3-11ea-bf4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупнейшая российская IT-компания «Яндекс» запустила специальный онлайн-курс для подготовки учителей школ к режиму дистанционного преподавания, на который они переходят из-за распространения коронавируса.

Обучающее пособие создали эксперты «Яндекс.Учебника». Оно поможет составить представление о том, как организовать учебный процесс в условиях дистанционки. Курс состоит из пяти модулей. Педагогов научат работать с инструментами для удалённого проведения уроков, взаимодействию с родителями во время карантина. Кроме того, для учителей запланированы вебинары, передаёт ТАСС.

Все материалы предоставляются бесплатно.

Ранее NEWS.ru писал, что лишь 8% российских школ продолжают учебный процесс в обычном режиме, а остальные из-за распространения коронавируса перешли на дистанционный формат или ушли на каникулы. Об этом заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов.

В России на 24 марта было выявлено 495 случаев заражения COVID-19. Большинство из них приходятся на Москву. 22 человека в РФ излечились от инфекции.