Крупнейшая российская IT-компания «Яндекс» запустила специальный онлайн-курс для подготовки учителей школ к режиму дистанционного преподавания, на который они переходят из-за распространения коронавируса.
Обучающее пособие создали эксперты «Яндекс.Учебника». Оно поможет составить представление о том, как организовать учебный процесс в условиях дистанционки. Курс состоит из пяти модулей. Педагогов научат работать с инструментами для удалённого проведения уроков, взаимодействию с родителями во время карантина. Кроме того, для учителей запланированы вебинары,
Все материалы предоставляются бесплатно.
Ранее NEWS.ru писал, что лишь 8% российских школ продолжают учебный процесс в обычном режиме, а остальные из-за распространения коронавируса перешли на дистанционный формат или ушли на каникулы. Об этом заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов.
В России на 24 марта было выявлено 495 случаев заражения COVID-19. Большинство из них приходятся на Москву. 22 человека в РФ излечились от инфекции.
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