https://static.news.ru/photo/2d9518b2-36b9-11ea-aba0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefano Guidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тест на проверку знаний по математике подготовил для выпускников школ сервис «Яндекс.Репетитор». Опросник позволяет школьникам выяснить степень своей готовности к Единому государственному экзамену.

По результатам тестирования старшеклассники смогут определиться, какой уровень ЕГЭ им имеет смысл выбрать — базовый или профильный, а также понять, какие темы необходимо подучить, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Будущим выпускникам нужно определиться с уровнем экзамена по математике очень быстро — заявления необходимо успеть подать до 1 февраля, — напомнили в компании.

Там подчеркнули, что многие выпускники готовятся к экзаменам, решая многочисленные задачи из демо-версий ЕГЭ. Однако это даёт ложное впечатление о готовности и является неэффективным способом.

Новый тест состоит из трёх этапов, которые содержат психологические вопросы, а также общие для базового и профильного госэкзамена задачи. После этого школьник получает рекомендации, однако следовать ли им решает самостоятельно.

Ранее NEWS.ru писал, что Рособрнадзор намерен выявлять нарушения во время проведения ЕГЭ с помощью нейросетей. Применение технологии «машинного зрения» в 2020 году планируется на видеозаписях из нескольких регионов.