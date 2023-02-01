«Яндекс» ответил на обвинения в прослушке пользователей с помощью «Алисы» В «Яндексе» заявили, что не прослушивают пользователей с помощью «Алисы»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Компания «Яндекс» заявила, что не прослушивает пользователей с помощью голосового ассистента «Алиса», как ранее утверждали некоторые СМИ. По ее информации, которую приводит ТАСС, алгоритм, который якобы позволяет прослушивать пользователей, работает только в бета-версии и позволяет уменьшать количество ложных срабатываний голосового помощника.

«Яндекс» никогда не прослушивал пользователей умных устройств, — заверили в компании.

Поводом для комментария стали первые итоги расследования утечки фрагментов программного кода «Яндекса», которые содержат тестовые алгоритмы, использовавшиеся исключительно внутри компании. Тогда в компании заявили, что для улучшения качества активации ассистента и уменьшения количества ложных срабатываний в бета-версии для сотрудников применяется настройка, которая записывает несколько секунд звука в случайный момент без упоминания «Алисы». На этом основании некоторые СМИ заявили, что «Алиса» способна подслушивать пользователей.

Ранее в открытый доступ попали фрагменты кода из внутреннего репозитория «Яндекса», который представляет собой инструмент для хранения программного кода и работы с ним. В компании уточнили, что репозитории нужны для работы с кодом и не предназначены для хранения персональных данных пользователей. Источник, близкий к «Яндексу», сообщил, что фрагменты кода попали в открытый доступ по вине одного из сотрудников компании.