«Яндекс» оштрафовали за рекламу написания дипломов ФАС оштрафовала «Яндекс» за ненадлежащую рекламу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла штраф компании «Яндекс» за распространение ненадлежащей рекламы, сообщает пресс-служба ведомства. Компания была оштрафована за нарушение запрета на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ.

Жалоба гражданина поступила в службу, в которой он упомянул о рекламе организации «Work 5», предлагавшей услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Эта реклама была размещена в поисковой системе «Яндекс».

Законом запрещено размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях. ФАС России признала такую рекламу ненадлежащей и оштрафовала компанию «Яндекс» в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала банк ФК «Открытие» за ненадлежащую рекламу, которая, по оценке регулятора, вводила клиентов в заблуждение. Взысканная сумма составила 700 тысяч рублей.

До этого ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за жалобы россиянина на рекламу кредитной организации. В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная информация о ставке 12% годовых по вкладу, а иные условия, влияющие на получение дохода, размещались трудным для восприятия шрифтом.