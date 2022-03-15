«Яндекс» назвал слухами сообщения о продаже сервисов «Новости» и «Дзен»

В «Яндексе» назвали слухами ранее появившуюся информацию о продаже компанией своих сервисов «Новости» и «Дзен». Об этом заявил представитель «Яндекса» Илья Грабовский Telegram-каналу «Подъём».

Мы не комментируем слухи, — заявил Грабовский на вопрос о продаже сервисов.

Сообщалось, что «Яндекс» решил продать свои проекты «Новости» и «Дзен». Главный претендент на них — холдинг VK. Сам «Яндекс», как отмечалось, сконцентрируется на развитии поиска и городских сервисов.

В СМИ подчёркивали, что решение было принято на фоне усложнения доступа к финансированию и изменения ситуации в экономике, а также стремления компании к созданию технологических продуктов. В то же время «Новости» и «Дзен» тяготели к соцсетям и, что немаловажно, вызывали разнообразную критику.

Две недели назад «Яндекс» опубликовал сообщение для акционеров о последствиях ограничений, введённых после начала спецоперации РФ на Украине. По данным на сайте компании, она не сможет исполнить свои обязательства по долгам, если держатели части их облигаций воспользуются правом требования. Речь идёт о бондах под 0,25% с погашением в 2025 году на сумму $1,25 млрд.

Также в этот вторник стало известно, что Тигран Худавердян занял кресло генерального директора «Яндекса», на этом посту он сменил Елену Бунину. При этом Худавердян остаётся управляющим директором группы компаний «Яндекс». Генеральным же директором группы по-прежнему будет Аркадий Волож.