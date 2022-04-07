«Яндекс» начал помечать сервисы Google как нарушающие законы России

В поисковике «Яндекса» сервисы американской компании Google стали помечаться как нарушающие российское законодательство. Пресс-служба «Яндекса» объяснила «Интерфаксу», что соответствующее требование компания получила от Роскомнадзора. Всего под маркировку попали шесть сервисов IT-гиганта.

Согласно закону «о приземлении», мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство РФ, если такая мера введена Роскомнадзором. Сегодня мы получили требование от РКН, обязывающее нас показывать такую плашку, — говорится в заявлении компании.

Теперь рядом с сервисами Google появляется надпись, которая оповещает пользователей о том, что иностранная компания нарушает законодательство РФ.

Под требование РКН об обязательной маркировке попали поиск Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail.

Ранее Роскомнадзор запретил Google рекламировать себя и свои услуги, а также обязал ИТ-компанию и её поисковые системы информировать пользователей о несоблюдении российского законодательства. К таким мерам ведомство побудили многочисленные блокировки платформой YouTube российских СМИ, в числе которых Russia Today, Россия 24, Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие. В РКН отметили, что ограничения будут действовать до того момента, пока Google не устранит все нарушения.