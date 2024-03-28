«Яндекс Музыка» заблокировала страницу автора хита «Можно я с тобой» «Ведомости»: «Яндекс Музыка» заблокировала страницу Ap$ent по требованию РКН

Музыкальный стриминговый сервис «Яндекс Музыка» ограничил доступ к странице белорусского исполнителя Ap$ent (настоящее имя — Арсений Кисляк), сообщают «Ведомости». При попытки зайти в профиль автора хита «Можно я с тобой» выводится сообщение о том, что он недоступен по требованию Роскомнадзора.

Издание приводит заявление представителя сервиса, который утверждает, что «Яндекс Музыка» 27 марта получила от РКН требование ограничить доступ к странице Ap$ent. Стриминг обратился в надзорный орган и в Генпрокуратуру за разъяснениями.

При этом утверждается, что на других музыкальных площадках, таких как «VK музыка», «МТС музыка» и «Звук», профиль исполнителя пока доступен. Вместе с тем представитель аудиосервиса от МТС заявил, что в скором времени страница Ap$ent будет закрыта.

Самая популярная песня Ap$ent – «Можно я с тобой». Трек входит в топ-чарты всех российских музыкальных сервисов. На момент 27 марта он занимал второе место в «Яндекс Музыке» и «МТС Музыке», четвертое – в «VK музыке», 14-е – в «Звуке». Видео с песней набрало на YouTube более 7 млн просмотров.

Ранее вице-спикер Совфеда Инна Святенко сообщила, что Генеральная прокуратура России разрабатывает законопроект о расширении возможностей по блокировке противоправного контента в интернете. По ее словам, авторы должны нести ответственность за достоверность размещенной публично информации.