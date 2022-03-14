«Яндекс.Музыка» и VK не могут загрузить западные музыкальные новинки

Российские сервисы «Яндекс.Музыка» и «ВКонтакте» столкнулись с трудностями при загрузке последних песен западных исполнителей. Об этом заявили РБК в пресс-службах данных компаний. Представители «Яндекс.Музыки» рассказали, что некоторые зарубежные треки пока недоступны в России.

Мы работаем с нашими партнерами над решением вопроса. Каталоги, загруженные на сервис до прошлой недели, доступны в полном объеме, — уточнили в «Яндекс.Музыке».

В компании также напомнили, что ограничили свою деятельность в России Universal, Warner и Sony Music.



В свою очередь представители сервиса «ВКонтакте» сообщили, что музыку лейблов, которые приостановили деятельность на территории России, по-прежнему можно слушать, однако их новые релизы временно недоступны.

Решение о точечном изъятии своих треков принимают артисты, но это единичные случаи, — констатировали в пресс-службе «ВКонтакте».

К примеру, британская группа Pink Floyd, основанная в 1965 году, начала удалять все свои музыкальные записи начиная с 1987 года с сервисов России и Белоруссии. Также удаляются сольные альбомы Дэвида Гилмора. Своё решение коллектив объясняет событиями на Украине.