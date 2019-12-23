https://static.news.ru/photo/f30ed9d8-2567-11ea-b1b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Яндекс» и ещё две компании могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей за рекламу зажигалок.

Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС). По её данным, комиссия ведомства уже вынесла решение о нарушении запрета на рекламирование курительных принадлежностей. Теперь санкции могут быть предприняты в отношении ООО «Яндекс», ООО «Александр Эго» и ООО «Прайс Экспресс».

ООО «Прайс Экспресс» как рекламодателю, а ООО «Яндекс» и ООО «Александр Эго» как рекламораспространителям выданы обязательные к исполнению предписания о прекращении нарушения, — передаёт Агентство городских новостей «Москва» сообщение ФАС.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в отношении компаний будут возбуждены административные дела и назначены штрафы. Поводом для разбирательства послужило обращение гражданина.

Ранее News.ru писал о том, что гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко предупредил россиян о возможной вечной блокировке сервисов «Яндекс.Видео» и YouTube. Такое решение может быть принято из-за закона о пиратстве.