«Яндекс.Маркет» не справился с потоком покупателей Некоторые пользователи сообщают о сбое в работе «Яндекс.Маркет»

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Некоторые пользователи «Яндекс.Маркет» сообщают в сбое работы сервиса. Проблемы возникают на этапе загрузки страницы, покупателей просят зайти чуть позже, когда спадет спрос.

На Маркете проблемы. Не справляемся с потоком покупателей. Зайдите, пожалуйста, позже — через 5-10 минут, — говорится на главной странице.

Согласно данным сервиса DownRadar, ежеминутно на работу «Яндекс.Маркета» пожаловались 236 пользователей. Всегда из Москвы поступило 344 обращения, из Санкт-Петербурга — 104, из Томска и области — 22.