«Яндекс Маркет» начал выпускать технику «Яндекс Маркет» зарегистрировал бренд компьютерной техники Lunnen

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

«Яндекс Маркет» запустил бренд компьютерной техники Lunnen, сообщила пресс-служба компании. В продажу уже поступили две модели ноутбуков линейки Ground, планируется выпуск настольных компьютеров, планшетов, мониторов, принтеров и другой техники, передает РБК.



Некоторые устройства получат собственное программное обеспечение. Сейчас ноутбуки компании работают на Windows 11. Уточняется, что техника Lunnen производится на мощностях крупнейших фабрик Китая.

Ранее главное юрлицо компании «Яндекс» перешло под контроль российского владельца, зарегистрированного в Калининграде. Речь идет о российском МКАО «Яндекс», которое было создано в декабре 2023 года. В январе оно стало обладателем 99,999% в ООО «Яндекс». Остальные 0,001% принадлежат некоммерческому Фонду общественных интересов. До этого основным владельцем числилась нидерландская компания Yandex N.V.

Кроме того, сделка по отделению российского бизнеса «Яндекса» от его голландской материнской компании Yandex N.V. перенеслась на 2024 год, хотя изначально компания планировала завершение сделки в декабре 2023 года. При этом в настоящий момент Yandex N.V. пытается обеспечить некоторым своим предприятиям доступ на западные рынки, несмотря на санкции против Москвы.