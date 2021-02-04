"Яндекс.Карты" показывают 10-балльные пробки по Москве в ночь на пятницу

https://static.news.ru/photo/c09eb19e-2b7a-11ea-9f76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ночь на пятницу сервис "Яндекс.Карты" по всей Москве показывает затруднение движения на уровне 10 баллов. При этом у Googl Maps ситуация гораздо более привычная: дороги в ночное время традиционно пусты.

По данным на 4:30, загруженность в 10 баллов показывали МКАД и ТТК. На карте были отмечены многочисленные дорожные работы и ДТП.

В свою очередь, ресурс Downdetector сообщал о небольших проблема- для пользователей из-за неполадок в работе "Яндекса" с 3:35 по Москве.

По данным ресурса, порядка 60% пользователей жаловались на плохую работ сайта а еще 40% были недовольны работой почвы.

Ранее NEWS.ru писал, что Департамент транспорта Москвы рассказал о трёхбалльных пробках в городе утром, 3 февраля. На движение в столице серьёзно влияют ДТП и дорожные работы, уточнили в ведомстве.