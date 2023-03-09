«Яндекс» извинился за недоступную еду «Яндекс» сообщил о восстановлении работы сервисов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курьер сервиса «Яндекс.Еда»

Все сервисы «Яндекса» стали снова доступны после сбоя в системе, об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе компании. Представители фирмы принесли извинения всем пользователям за неудобства. Они пообещали помочь людям, которые не смогли заказать еду или такси.

Наши специалисты восстановили доступ к «Яндекс Go» — сейчас снова можно заказать такси и еду. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями оформления заказа, и приносим свои извинения за неудобства. Партнерам будут оказаны меры поддержки в связи с временной недоступностью сервиса, — сказали в «Яндексе».

Ранее пользователи Сети пожаловались на сбои в работе поисковика «Яндекс», а также сервисов «Яндекс.Такси» и Uber. По их словам, приложения сообщали об ошибке на сервере, не определяли адрес и не откликались на попытки взаимодействия. За сутки было зарегистрировано 2390 обращений от пользователей «Яндекс. Такси» и 272 — от пассажиров Uber.

28 февраля сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club также дали сбой у ряда пользователей. В тот же день юзеры столкнулись с проблемами и в работе музыкальной платформы «Яндекс.Музыка». Владельцы гаджетов жаловались, что из-за проблем со связью в приложении ничего не проигрывается, засбоила также и веб-версия площадки. Вскоре представитель компании Юлия Бабикова сообщила, что специалисты все починили, сервис заработал в штатном режиме.